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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 17:49 BJT

日本财政：政府承诺下财年缩减新债发行规模，以控制公共债务

根据预算草案纲要，政府料在1月起草下一财年的预算，比通常晚一个月，因安倍本月稍早决定提前选举。

在草案纲要中，政府再次承诺将在2021年3月止的财年前实现基础预算盈余，并表示将在明年夏季前起草具体计划。基础预算不包括新债发行以及债务偿付。

“我们将通过实现强劲的经济来提振税收收入，同时在所有经济部门加快支出控制，来打造一个经济复苏和财政巩固的良性循环，”草案称。

草案提到提高福利支出的问题。

草案重申安倍的承诺，要在2017年4月将消费税上调至10%，以重获国际社会的信任。(完) (编译 田建华/王丽鑫；审校 朱晓军)
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