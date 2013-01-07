日本债市: 政府将发行逾5万亿日圆新债以支持经济刺激--共同社

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船运价升至逾三年高位
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透东京1月7日 - 共同社周一报道,日本政府或发行逾5万亿(兆)日圆新债,以支持经济刺激计划,该计划或最早于本周达成.
共同社报道称,这意味着2012/13财年的新债发行规模或超过50万亿日圆.报道未援引消息来源.
日本首相安倍晋三此前指示财务大臣不必考虑前一届政府设定的44万亿日圆的新债发行规模上限.(完) (编译 丁琦; 审校 田建华)
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。