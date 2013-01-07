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货币新闻 | 2013年 1月 7日 星期一 17:53 BJT

日本债市: 政府将发行逾5万亿日圆新债以支持经济刺激--共同社

路透东京1月7日 - 共同社周一报道,日本政府或发行逾5万亿(兆)日圆新债,以支持经济刺激计划,该计划或最早于本周达成.

共同社报道称,这意味着2012/13财年的新债发行规模或超过50万亿日圆.报道未援引消息来源.

日本首相安倍晋三此前指示财务大臣不必考虑前一届政府设定的44万亿日圆的新债发行规模上限.(完) (编译 丁琦; 审校 田建华)
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