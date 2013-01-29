日本财政: 政府批准1.02万亿美元的2013/14财年预算草案

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
前任民主党政府曾设定年度债券发行上限为44万亿日圆,排除债券还本付息的支出上限为71万亿日圆.
各评等公司、国际货币基金组织(IMF)等机构、以及许多分析师一再表示,这样的限制严重不足,让日本预算赤字相当于国内生产总值(GDP)比例接近10%,比一些债务最严重的欧元区国家还高.
不过截至目前为止,大量的国内储蓄让日本可以在国内以纪录低位的利率支应几乎所有融资需求.
安倍政府已重申,将在2020/21年度之前让基本预算恢复平衡的前任政府目标,这部分不包含借贷及债务相关成本.唯有大幅缩减支出并调高税赋才能够达成此目标.
随着日本人口迅速老化,社会福利支出达到29.1万亿日圆,包括8,000亿日圆的年度自然增长,而社福支出占预算支出比重达约三分之一.
公共建设支出为5.3万亿日圆,为四年来首见较前一年度增加,因安倍将重心放在防灾及其他基础建设支出;1990年代晚期的公共建设支出曾创下15万亿日圆的历史纪录.
债务不断增长,导致还本付息成本增加至22.2万亿日圆,较上一年度增加3,000亿日圆,尽管预期利率处于1.8%的最低水准.
政府列出4.4万亿日圆的独立特别预算,供2011年地震灾区重建之用.
日本政府将2015/16年度之前的五年重建支出计画规模从当前的19万亿日圆提高至25万亿日圆,将藉由出售日本邮政控股公司股权及其他预算储备来支应.(完)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。