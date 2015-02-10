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货币新闻 | 2015年 2月 10日 星期二 10:28 BJT

日本财政：财务省估算2020/21财年总预算收入缺口将达40.8万亿日圆

日本政府计划循序达成下财年不计新债发行所得及偿债支出时基本预算赤字较2010/11财年减半的承诺。但预算赤字的改善，主要是拜“安倍经济学”的货币宽松政策下企业获利改善所得到的意外税收所赐。

但财务省的估算增强了有关实现预算平衡的最后阶段将艰难得多的看法。(完) (编译 许娜；审校 张涛)

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