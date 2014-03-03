日本数据：第四季企业资本支出同比增加4.0%，为连续第二个季度上升--财务省

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透东京3月3日 - 日本财务省周一公布的数据显示，日本2013年10-12月当季企业资本支出较上年同期增加4.0%，为连续第二个季度同比上升，表明在获利改善的支持下，企业支出逐步回升。
数据还显示，第三季企业资本支出上升1.5%。
第四季当季扣除软件的企业资本支出经季节调整后较前季下降0.3%，为连续第二个季度下滑。
资本支出数据将用来计算定于3月10日公布的国内生产总值(GDP)修正值。初步数据显示，第四季经济较前季增长0.3%，逊于预期，受累于出口疲弱，以及资本支出和民间消费令人失望。
欲浏览完整表格，请点选财务省网站 here (完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。