日本数据：第四季企业资本支出同比增加4.0%，为连续第二个季度上升--财务省

路透东京3月3日 - 日本财务省周一公布的数据显示，日本2013年10-12月当季企业资本支出较上年同期增加4.0%，为连续第二个季度同比上升，表明在获利改善的支持下，企业支出逐步回升。

数据还显示，第三季企业资本支出上升1.5%。

第四季当季扣除软件的企业资本支出经季节调整后较前季下降0.3%，为连续第二个季度下滑。

资本支出数据将用来计算定于3月10日公布的国内生产总值(GDP)修正值。初步数据显示，第四季经济较前季增长0.3%，逊于预期，受累于出口疲弱，以及资本支出和民间消费令人失望。

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