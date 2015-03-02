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货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 08:02 BJT

日本数据：第四季企业资本支出较上年同期增长2.8%--财务省

第四季扣除软件支出后的资本支出经季节调整后较前季增长0.6%，第三季为增长3.1%。

该数据将用于计算将在3月9日出炉的国内生产总值(GDP)修正值。

数据显示，日本去年第四季GDP初值按环比年率成长2.2%，摆脱了衰退，得益于出口和民间消费上升。 (完)

(编译 张涛/杜明霞；审校 李婷仪/王丽鑫)
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