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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 09:03 BJT

表格: 外资上周继续买超日股，日本投资者仍卖超外国债券

路透东京4月11日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资上周继续买超日股。

外资在4月6日止当周买超8,686亿日圆的日股，此前一周买超2,281亿日圆。

日本投资者上周卖超1.1449万亿(兆)日圆外国债券，此前一周为卖超1,424亿日圆。

下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

3月31日-4月 6日 +868.6 +463.6 +2,429.8

3月24日-3月30日 +228.1 +732.0r -2,797.8

3月17日-3月23日 -267.6 -975.2 -1,214.9

3月10日-3月16日 +471.6 -495.1 -442.0

3月 3日-3月 9日 +1,121.9 -839.1 +1,886.2

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

3月31日-4月 6日 +6.3 -1,144.9 +75.5

3月24日-3月30日 -71.8 -142.4r -129.3

3月17日-3月23日 -645.4 -490.4 -62.6

3月10日-3月16日 -537.1 -457.5 +12.7

3月 3日-3月 9日 -269.5 +737.5 -48.3

注:r为修正值.(完) (编译 许娜; 审校 张荻)
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