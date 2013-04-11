表格: 外资上周继续买超日股，日本投资者仍卖超外国债券

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
路透东京4月11日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资上周继续买超日股。
外资在4月6日止当周买超8,686亿日圆的日股，此前一周买超2,281亿日圆。
日本投资者上周卖超1.1449万亿(兆)日圆外国债券，此前一周为卖超1,424亿日圆。
下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆：
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
3月31日-4月 6日 +868.6 +463.6 +2,429.8
3月24日-3月30日 +228.1 +732.0r -2,797.8
3月17日-3月23日 -267.6 -975.2 -1,214.9
3月10日-3月16日 +471.6 -495.1 -442.0
3月 3日-3月 9日 +1,121.9 -839.1 +1,886.2
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
3月31日-4月 6日 +6.3 -1,144.9 +75.5
3月24日-3月30日 -71.8 -142.4r -129.3
3月17日-3月23日 -645.4 -490.4 -62.6
3月10日-3月16日 -537.1 -457.5 +12.7
3月 3日-3月 9日 -269.5 +737.5 -48.3
注:r为修正值.(完) (编译 许娜; 审校 张荻)
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%