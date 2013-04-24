日本金融：日本投资者上周卖出7.85亿美元外币计值的投资信托--野村

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
路透东京4月24日 - 日本投资者似乎在持续将资金投入国内股市，尽管外界预计日本大举刺激经济重回通胀的举措--“安倍经济学”可能引发大量投资资本逃离日本。
据野村称，日本投资者上周卖出780亿日圆(7.85亿美元)外币计值的投资信托，不过与前一周卖出2,540亿日圆相比速度有所减缓。
野村在一份报告中指出，日本投资者在利用日圆疲弱的机会锁定获利。
日本央行于4月4日宣布大规模刺激计划后，分析师原本预计日本投资者最终将把投资转向国外，特别是新兴市场，以寻求更高回报。
但目前来说，日本投资者仍坚持投资于国内资产，尤其是日本股市。去年11月中旬安倍晋三在竞选活动中承诺采取大胆的扩张性货币和财政政策后，日本股市大幅上涨。安倍于去年12月出任日本首相。
野村表示，日本投资者还将1,620亿日圆资金投向国内投资信托。
野村数据还显示，一些日本投资者将投资信托中对外币资产的曝险保持在一定比例。
去年11月中以来，日股日经指数 大涨58%，日圆兑美元贬值23%。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400
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