版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 25日 星期四 12:52 BJT

更新版-表格：上周外资卖超日本股票，日本投资者卖超外国债券

(新增文末表格)

路透东京4月25日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，外资上周仍然卖超日本股票。

在截至4月20日止的当周，外资卖超279亿日圆日本股票，此前一周买超1.5689万亿日元。

日本投资者则卖超外国债券，上周共计卖超8,626亿日圆，此前一周为卖超3,328亿日圆。

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:

外资在日本投资（负值代表卖超）:

股市 债市 货币市场

4月14日-4月20日 -27.9 -199.3 -195.7

4月7日-4月13日 +1,568.9r -176.3r -265.3

日本在海外投资（负值代表净卖出，意味着资金流入日本）:

股市 债市 货币市场

4月14日-4月20日 -27.8 -862.6 -45.2

4月7日-4月13日 -157.7 -332.8r -58.6

注:r为修正值.

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 隋芬; 审校 孙茉莉)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐