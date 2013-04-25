更新版-表格：上周外资卖超日本股票，日本投资者卖超外国债券

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
(新增文末表格)
路透东京4月25日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，外资上周仍然卖超日本股票。
在截至4月20日止的当周，外资卖超279亿日圆日本股票，此前一周买超1.5689万亿日元。
日本投资者则卖超外国债券，上周共计卖超8,626亿日圆，此前一周为卖超3,328亿日圆。
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:
外资在日本投资（负值代表卖超）:
股市 债市 货币市场
4月14日-4月20日 -27.9 -199.3 -195.7
4月7日-4月13日 +1,568.9r -176.3r -265.3
日本在海外投资（负值代表净卖出，意味着资金流入日本）:
股市 债市 货币市场
4月14日-4月20日 -27.8 -862.6 -45.2
4月7日-4月13日 -157.7 -332.8r -58.6
注:r为修正值.
欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 隋芬; 审校 孙茉莉)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。