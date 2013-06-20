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亚洲 | 2013年 6月 20日 星期四 08:39 BJT

表格：外资6月15日止当周在日本股市卖超36亿日圆

路透东京6月20日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资在6月15日止当周在日本股市转为卖超。

外资该周在日本股市卖超36亿日圆，前一周则为买超1,154亿日圆。

日本投资人上周卖超4,025亿日圆海外债券，前一周为卖超3,944亿日圆。

下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆，r为修正值：

外资在日本投资：

股市 债市 货币市场

6月9日-6月15日 -3.6 +313.3 -1,318.5

6月2日-6月8日 +115.4r -280.0 +629.3

日本在海外投资：(负值显示卖超，资金流入日本，“r”为修正数据)

股市 债市 货币市场

6月9日-6月15日 -129.9 -402.5 +27.6

6月2日-6月8日 -221.8 -394.4r +53.9

(完) (编译 于春红; 审校 戴素萍)
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