表格：外资6月15日止当周在日本股市卖超36亿日圆

《全球汇市》美元全线下跌，此前特朗普就汇率和利率发表评论
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透东京6月20日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资在6月15日止当周在日本股市转为卖超。
外资该周在日本股市卖超36亿日圆，前一周则为买超1,154亿日圆。
日本投资人上周卖超4,025亿日圆海外债券，前一周为卖超3,944亿日圆。
下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆，r为修正值：
外资在日本投资：
股市 债市 货币市场
6月9日-6月15日 -3.6 +313.3 -1,318.5
6月2日-6月8日 +115.4r -280.0 +629.3
日本在海外投资：(负值显示卖超，资金流入日本，“r”为修正数据)
股市 债市 货币市场
6月9日-6月15日 -129.9 -402.5 +27.6
6月2日-6月8日 -221.8 -394.4r +53.9
(完) (编译 于春红; 审校 戴素萍)
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
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