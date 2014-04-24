版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 08:09 BJT

表格：上周外资转为买超日股，日本投资者转为卖超外国债券

路透东京4月24日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至4月19日当周，外资转为买超日本股票。

外资上周买超1,940亿日圆日股，前周为卖超842亿日圆。

日本投资者上周卖超4,639亿日圆外国债券，前周为买超1,146亿日圆。

下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆:

外资在日本投资(负值代表卖超):

股市 债市 货币市场

4月13日-4月19日 +194.0 +311.7 -164.0

4月 6日-4月12日 -84.2r +360.3 +287.7

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本):

股市 债市 货币市场

4月13日-4月19日 +100.4 -463.9 +96.2

4月 6日-4月12日 -28.3r +114.6r +77.3r

3月30日-4月 5日 +94.7 -379.2r -97.3

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 许娜；审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐