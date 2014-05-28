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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 07:59 BJT

表格：上周外资转为买超日股，日本投资者继续买超外国债券

路透东京5月29日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至5月24日当周，外资转为买超日本股票。

外资上周买超326亿日圆日股，前周为卖超972亿日圆。

日本投资者上周买超905亿日圆外国债券，前周为买超1.4163万亿(兆)日圆。

下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆:

外资在日本投资(负值代表卖超):

股市 债市 货币市场

5月18日-5月24日 +32.6 -239.3 -1,080.9

5月11日-5月17日 -97.2r +256.4 -337.3

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本):

股市 债市 货币市场

5月18日-5月24日 -75.3 +90.5 +42.9

5月11日-5月17日 +140.8 +1,416.3r +57.8r

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 许娜；审校 郑茵)
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