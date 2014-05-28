表格：上周外资转为买超日股，日本投资者继续买超外国债券

港报社评：内外政经有利，人民币暂稳中偏强--经济日报4月21日
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
路透东京5月29日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至5月24日当周，外资转为买超日本股票。
外资上周买超326亿日圆日股，前周为卖超972亿日圆。
日本投资者上周买超905亿日圆外国债券，前周为买超1.4163万亿(兆)日圆。
下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆:
外资在日本投资(负值代表卖超):
股市 债市 货币市场
5月18日-5月24日 +32.6 -239.3 -1,080.9
5月11日-5月17日 -97.2r +256.4 -337.3
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本):
股市 债市 货币市场
5月18日-5月24日 -75.3 +90.5 +42.9
5月11日-5月17日 +140.8 +1,416.3r +57.8r
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)
欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 许娜；审校 郑茵)
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。
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