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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 08:23 BJT

表格：外资上周在日本股市继续买超，日本投资者则转为卖超海外债券

路透东京8月28日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，外资截至8月23日当周继续买超日本股票。

外资8月23日止当周在日本股市买超1,746亿日圆，前一周为买超877亿日圆。

日本投资人最近一周卖超海外债券6,090亿日圆，前一周为买超6,598亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

8月17日-8月23日 +174.6 +182.8 -167.8

8月10日-8月16日 +87.7 +223.7 +391.1

8月 3日-8月 9日 -584.8r +226.8 -628.1

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

8月17日-8月23日 +223.4 -609.0 +43.7

8月10日-8月16日 +257.7r +659.8 +159.9

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
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