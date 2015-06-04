表格：外资上周继续买超日股，日本投资者转为卖超海外债券

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透东京6月4日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至5 月30日当周，外资继续买超日本股票。 外资5月30日止当周在日本股市买超5,742亿日圆，前一周为买超5,64 1亿日圆。 日本投资人最近一周卖超海外债券3,484亿日圆，前一周为买超9,607 亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 5月24日-5月30日 +574.2 -6.2 +2,357.0 5月17日-5月23日 +564.1r +39.2 -737.8 5月10日-5月16日 +187.2 -666.3r -383.4 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 5月24日-5月30日 +168.7 -348.4 +77.1 5月17日-5月23日 +265.1 +960.7r -29.1 4月26日-5月 2日 +244.8 -399.2r -14.3 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s) 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s) (完) (编译 许娜；审校 白云)
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。
美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。