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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 08:05 BJT

表格：外资上周继续买超日股，日本投资者转为卖超海外债券

路透东京6月4日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至5
月30日当周，外资继续买超日本股票。
    
    外资5月30日止当周在日本股市买超5,742亿日圆，前一周为买超5,64
1亿日圆。
    
    日本投资人最近一周卖超海外债券3,484亿日圆，前一周为买超9,607
亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
        外资在日本投资(负值代表卖超)：
                         股市            债市       货币市场
    5月24日-5月30日     +574.2           -6.2       +2,357.0 
    5月17日-5月23日     +564.1r         +39.2         -737.8 
    5月10日-5月16日     +187.2         -666.3r        -383.4 
    
    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                         股市           债市        货币市场
    5月24日-5月30日     +168.7         -348.4          +77.1 
    5月17日-5月23日     +265.1         +960.7r         -29.1 
    4月26日-5月 2日     +244.8         -399.2r         -14.3 
    
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)
 (完)
  
 (编译 许娜；审校 白云)

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