版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 2日 星期四 08:08 BJT

表格：外资上周转买超日股，日本投资者仍卖超海外债券

路透东京7月2日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至6月27日当周，外资转为买超日本股票。

外资6月27日止当周在日本股市买超2,982亿日圆，前一周为卖超2,533亿日圆。

日本投资人最近一周卖超海外债券452亿日圆，前一周为卖超8,906亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

6月21日-6月27日 +298.2 -1,386.4 -250.9

6月14日-6月20日 -253.3r +107.8 +718.5

6月 7日-6月13日 -412.6r -276.1 +776.7

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

6月21日-6月27日 +234.0 -45.2 -64.6

6月14日-6月20日 +349.5r -890.6r +8.2r

6月 7日-6月13日 +156.2 -1,844.5r +2.4

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选link.reuters.com/syk43s

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选link.reuters.com/tyk43s

(完)

(编译 杜明霞；审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐