表格：外资上周转为买超日股，日本投资者继续买超海外债券

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京7月16日 - 日本财务省周五公布的资本流动数据显示，截至 7月18日止的一周，外资转为买超日本股票。 外资7月18日止当周在日本股市买超6,226亿日圆，前一周为卖超8,53 4亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券5,763亿日圆，前一周为买超1,640 亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 7月12日-7月18日 +622.6 -176.6 +1,088.7 7月 5日-7月11日 -853.4r +974.2 -1,252.8 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 7月12日-7月18日 +399.3 +576.3 -36.4 7月 5日-7月11日 +188.2 +164.0r +87.9 6月28日-7月 4日 +483.8 +206.4r -41.7 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选 link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选 link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。