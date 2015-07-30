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亚洲 | 2015年 7月 30日 星期四 08:27 BJT

表格：外资上周转为卖超日股，日本投资者卖超海外债券

路透东京7月30日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至7月25日止的一周，外资转为卖超日本股票。

外资7月25日止当周在日本股市卖超821亿日圆，前一周为买超6,322亿日圆。

日本投资人最近一周卖超海外债券217亿日圆，前一周为买超5,745亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

7月19日-7月25日 -82.1 +684.3 -364.8

7月12日-7月18日 +632.2r -178.9r +1,088.7

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

7月19日-7月25日 +216.6 -21.7 -10.7

7月12日-7月18日 +399.4r +574.5r -36.4

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选

link.reuters.com/syk43s

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选

link.reuters.com/tyk43s

(完)

(编译 王丽鑫；审校 张若琪)

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