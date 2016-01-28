表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者买超海外债券

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透东京1月28日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至1月23日当 周，外资继续卖超日本股票。 外资1月23日止当周在日本股市卖超1,892亿日圆，前一周为卖超3,58 4亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券4,753亿日圆，前一周为卖超3,754 亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 1月17日-1月23日 -189.2 +714.8 +439.8 1月10日-1月16日 -358.4r -631.7 -1,128.6r 1月 3日-1月 9日 -746.4 +223.5r +2,509.0 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 1月17日-1月23日 +320.3 +475.3 +44.6 1月10日-1月16日 +227.4r -375.4r +202.2 1月 3日-1月 9日 +197.3r +323.5 +16.6 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选 link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选 link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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