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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 08:22 BJT

表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者买超海外债券

路透东京1月28日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至1月23日当
周，外资继续卖超日本股票。
    
    外资1月23日止当周在日本股市卖超1,892亿日圆，前一周为卖超3,58
4亿日圆。
    
    日本投资人最近一周买超海外债券4,753亿日圆，前一周为卖超3,754
亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

    外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)：
                         股市            债市       货币市场
    1月17日-1月23日     -189.2         +714.8         +439.8
    1月10日-1月16日     -358.4r        -631.7       -1,128.6r
    1月 3日-1月 9日     -746.4         +223.5r      +2,509.0 
    
    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                         股市           债市        货币市场
    1月17日-1月23日     +320.3         +475.3          +44.6
    1月10日-1月16日     +227.4r        -375.4r        +202.2
    1月 3日-1月 9日     +197.3r        +323.5          +16.6

    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证

    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选
    link.reuters.com/syk43s

    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选
    link.reuters.com/tyk43s
    (完)
  
 (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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