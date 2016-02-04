表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者卖超海外债券

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层

路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。