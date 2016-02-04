表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者卖超海外债券

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透2月4日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至1月30日当周，外资继续卖超日本股票。
外资1月30日止当周在日本股市卖超3,641亿日圆(30.8亿美元)，前一周为卖超1,934亿日圆。
日本投资人最近一周卖超海外债券854亿日圆，前一周为买超4,779亿日圆。
下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)：
股市 债市 货币市场
1月24日-1月30日 -364.1 +449.4 -486.3
1月17日-1月23日 -193.4r +713.4r +439.8
1月10日-1月16日 -358.6r -631.7 -1,128.6
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
股市 债市 货币市场
1月24日-1月30日 +242.1 -85.4 +49.9
1月17日-1月23日 +319.3r +477.9r +44.6
1月10日-1月16日 +227.6r -375.4 +202.2
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s
欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s
(完)
(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选