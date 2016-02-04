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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 10:36 BJT

表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者卖超海外债券

路透2月4日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至1月30日当周，外资继续卖超日本股票。

外资1月30日止当周在日本股市卖超3,641亿日圆(30.8亿美元)，前一周为卖超1,934亿日圆。

日本投资人最近一周卖超海外债券854亿日圆，前一周为买超4,779亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

1月24日-1月30日 -364.1 +449.4 -486.3

1月17日-1月23日 -193.4r +713.4r +439.8

1月10日-1月16日 -358.6r -631.7 -1,128.6

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

1月24日-1月30日 +242.1 -85.4 +49.9

1月17日-1月23日 +319.3r +477.9r +44.6

1月10日-1月16日 +227.6r -375.4 +202.2

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s

(完)

(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)

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