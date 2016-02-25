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亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 08:00 BJT

表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者转为买超海外债券

路透东京2月25日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截止至2月20日当周，外资继续卖超日本股票。

外资2月20日止当周在日本股市卖超4,410亿日圆，前一周为卖超5,625亿日圆。

日本投资人最近一周买超海外债券19,743亿日圆，前一周为卖超13,152亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

2月14日-2月20日 -441.0 +664.1 +308.1

2月 7日-2月13日 -562.5r +1,146.5 -330.8

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

2月14日-2月20日 +449.2 +1,974.3 -96.8

2月 7日-2月13日 +81.8 -1,315.2r +149.6

1月31日-2月6日 +202.5 +1,455.5r +73.2

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s(完)

(编译 许娜；审校 王丽鑫)

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