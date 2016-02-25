表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者转为买超海外债券

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透东京2月25日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截止至2月20日当周，外资继续卖超日本股票。
外资2月20日止当周在日本股市卖超4,410亿日圆，前一周为卖超5,625亿日圆。
日本投资人最近一周买超海外债券19,743亿日圆，前一周为卖超13,152亿日圆。
下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)：
股市 债市 货币市场
2月14日-2月20日 -441.0 +664.1 +308.1
2月 7日-2月13日 -562.5r +1,146.5 -330.8
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
股市 债市 货币市场
2月14日-2月20日 +449.2 +1,974.3 -96.8
2月 7日-2月13日 +81.8 -1,315.2r +149.6
1月31日-2月6日 +202.5 +1,455.5r +73.2
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s
欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s(完)
(编译 许娜；审校 王丽鑫)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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