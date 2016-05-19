表格：外资上周买超日股，日本投资者买超海外债券

路透东京5月19日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至5月14日当 周，外资买超日本股票。 外资5月14日止当周在日本股市买超717亿日圆，前一周为卖超4,350 亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券11,218亿日圆，前一周为买超2,70 2亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 5月 8日-5月14日 +71.7 +348.4 +2,300.8 5月 1日-5月 7日 -435.0r +21.9 -2,730.2 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 5月 8日-5月14日 -152.1 +1,121.8 +152.5 5月 1日-5月 7日 +17.5r +270.2r +43.8 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)