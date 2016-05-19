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亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 08:07 BJT

表格：外资上周买超日股，日本投资者买超海外债券

路透东京5月19日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至5月14日当
周，外资买超日本股票。

    外资5月14日止当周在日本股市买超717亿日圆，前一周为卖超4,350
亿日圆。
    
    日本投资人最近一周买超海外债券11,218亿日圆，前一周为买超2,70
2亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
    外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)：
                        股市           债市        货币市场
    5月 8日-5月14日     +71.7         +348.4       +2,300.8 
    5月 1日-5月 7日    -435.0r         +21.9       -2,730.2 


    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                        股市           债市       货币市场
    5月 8日-5月14日    -152.1       +1,121.8         +152.5 
    5月 1日-5月 7日     +17.5r        +270.2r         +43.8 

    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s
    (完) 
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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