表格：外资上周仍卖超日股，日本投资者继续买超海外债券

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
路透东京8月12日 - 周五出炉的资本流动数据显示，8月6日止当周外资仍卖超日股。 外资8月6日止当周在日本股市卖超4,922亿日圆，前一周为卖超955亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券8,918亿日圆，前一周为买超3,121亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 7月31日-8月 6日 -492.2 -266.3 +145.4 7月24日-7月30日 -95.5 +1,091.2 +1,122.9 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 7月31日-8月 6日 +243.7 +891.8 -106.5 7月24日-7月30日 +73.6 +312.1 +19.9 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 许娜；审校 张若琪)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。