表格：外资上周仍卖超日股，日本投资者继续买超海外债券

路透东京8月12日 - 周五出炉的资本流动数据显示，8月6日止当周外资仍卖超日股。 外资8月6日止当周在日本股市卖超4,922亿日圆，前一周为卖超955亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券8,918亿日圆，前一周为买超3,121亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 7月31日-8月 6日 -492.2 -266.3 +145.4 7月24日-7月30日 -95.5 +1,091.2 +1,122.9 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 7月31日-8月 6日 +243.7 +891.8 -106.5 7月24日-7月30日 +73.6 +312.1 +19.9 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 许娜；审校 张若琪)