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亚洲 | 2016年 8月 12日 星期五 08:06 BJT

表格：外资上周仍卖超日股，日本投资者继续买超海外债券

路透东京8月12日 - 周五出炉的资本流动数据显示，8月6日止当周外资仍卖超日股。
    
    外资8月6日止当周在日本股市卖超4,922亿日圆，前一周为卖超955亿日圆。
    
    日本投资人最近一周买超海外债券8,918亿日圆，前一周为买超3,121亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：
    
                       股市           债市        货币市场
    7月31日-8月 6日   -492.2         -266.3         +145.4 
    7月24日-7月30日    -95.5       +1,091.2       +1,122.9

    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
    
                       股市           债市        货币市场
    7月31日-8月 6日   +243.7         +891.8         -106.5 
    7月24日-7月30日    +73.6         +312.1          +19.9 
     
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s
    (完)
  
 (编译 许娜；审校 张若琪)

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