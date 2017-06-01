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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 08:00 BJT

表格：外资上周转为买超日股，日本投资者持续买超海外债券

    路透东京6月1日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，5月27日止当周外资转为买超日股。
    
    外资5月27日止当周在日本股市买超1,296亿日圆，前一周为卖超259亿日圆。
    
    日本投资者最近一周买超海外债券7,321亿日圆，前一周为买超7,799亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：
                        股市          债市      货币市场
    5月21日-5月27日   +129.6        +460.9       -316.2 
    5月14日-5月20日    -25.9r       +562.7r    +1,184.1 
    
    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                        股市          债市      货币市场
    5月21日-5月27日   +630.3        +732.1        +19.2 
    5月14日-5月20日    -26.1        +779.9r       -82.9r
    
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选： 
    (here)(完) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)
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