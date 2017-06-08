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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 08:15 BJT

重发-表格：外资上周继续买超日股，日本投资者转为卖超海外债券

 (因技术问题重发)
    路透东京6月8日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，6月3日止当
周外资仍买超日股。
    
    外资6月3日止当周在日本股市买超5,433亿日圆，前一周为买超1,296
亿日圆。
    
    日本投资者最近一周卖超海外债券3,504亿日圆，前一周为买超7,335
亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：
                        股市          债市      货币市场
    5月28日-6月 3日   +543.3        +484.5     -1,255.4 
    5月21日-5月27日   +129.6        +456.5r      -316.2 
    
    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                        股市          债市      货币市场
    5月28日-6月 3日   +443.7        -350.4        -66.6 
    5月21日-5月27日   +629.8r       +733.5r       +19.2 
    
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选： 
    (here)(完) (编译 许娜；审校 王丽鑫)
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