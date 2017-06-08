重发-表格：外资上周继续买超日股，日本投资者转为卖超海外债券

(因技术问题重发) 路透东京6月8日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，6月3日止当 周外资仍买超日股。 外资6月3日止当周在日本股市买超5,433亿日圆，前一周为买超1,296 亿日圆。 日本投资者最近一周卖超海外债券3,504亿日圆，前一周为买超7,335 亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 5月28日-6月 3日 +543.3 +484.5 -1,255.4 5月21日-5月27日 +129.6 +456.5r -316.2 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 5月28日-6月 3日 +443.7 -350.4 -66.6 5月21日-5月27日 +629.8r +733.5r +19.2 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选： (here)(完) (编译 许娜；审校 王丽鑫)