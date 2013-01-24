表格: 外资连续第十周买超日股,日本投资者则卖超外国债券

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京1月24日 - 周四公布的资本流动数据显示,上周外资连续第十周买超日本股票,日本投资者则再度卖超外国债券.
1月19日止当周,外资买超1,962亿日圆的日本股票.之前一周为买超2,335亿日圆.
日本投资者卖超352亿日圆外国债券,此前一周买超3,920亿日圆.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
1月13日-19日 +196.2 +485.7 -1,091.1
1月 6日-12日 +233.5r +139.0 +2,807.9r
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
1月13日-19日 -235.3 -35.2 +37.2
1月 6日-12日 -155.3 +392.0r -55.8
注:r为修正值.(完)
(编译 龚芳 审校 张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。