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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 09:30 BJT

表格: 外资连续第十周买超日股,日本投资者则卖超外国债券

路透东京1月24日 - 周四公布的资本流动数据显示,上周外资连续第十周买超日本股票,日本投资者则再度卖超外国债券.

1月19日止当周,外资买超1,962亿日圆的日本股票.之前一周为买超2,335亿日圆.

日本投资者卖超352亿日圆外国债券,此前一周买超3,920亿日圆.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

1月13日-19日 +196.2 +485.7 -1,091.1

1月 6日-12日 +233.5r +139.0 +2,807.9r

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

1月13日-19日 -235.3 -35.2 +37.2

1月 6日-12日 -155.3 +392.0r -55.8

注:r为修正值.(完)

(编译 龚芳 审校 张涛)
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