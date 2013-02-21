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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 09:12 BJT

表格: 外资连续14周买超日股,为2011年2月以来最长买超周期

路透东京2月21日 - 周四公布的资本流动数据显示,外资上周连续第14周买超日股,为2011年2月以来最长买超周期.

外资在2月16日止当周买超1,979亿日圆(21亿美元)日股,此前一周则买超2,133亿日圆.

日本投资者上周卖超6,206亿日圆外国债券,此前一周为卖超6,455亿日圆.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

2月10日-2月16日 +197.9 -181.2 -1,017.6

2月 3日-2月 9日 +213.3r -261.7r +298.4

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

2月10日-2月16日 -414.7 -620.6 -14.3

2月 3日-2月 9日 -228.6 -645.5r +40.2

注:r为修正值.(完) (编译 王丽鑫; 审校 程琳)
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