表格: 外资连续14周买超日股,为2011年2月以来最长买超周期

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京2月21日 - 周四公布的资本流动数据显示,外资上周连续第14周买超日股,为2011年2月以来最长买超周期.
外资在2月16日止当周买超1,979亿日圆(21亿美元)日股,此前一周则买超2,133亿日圆.
日本投资者上周卖超6,206亿日圆外国债券,此前一周为卖超6,455亿日圆.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
2月10日-2月16日 +197.9 -181.2 -1,017.6
2月 3日-2月 9日 +213.3r -261.7r +298.4
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
2月10日-2月16日 -414.7 -620.6 -14.3
2月 3日-2月 9日 -228.6 -645.5r +40.2
注:r为修正值.(完) (编译 王丽鑫; 审校 程琳)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。