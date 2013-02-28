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亚洲 | 2013年 2月 28日 星期四 09:23 BJT

表格: 外资连续第15周买超日本股票

路透东京2月28日 - 周四公布的资本流动数据显示,外资上周连续第15周买超日股.

外资在2月23日止当周买超1,904亿日圆(20.8亿美元)日股,此前一周为买超1,959亿日圆.

日本投资者上周卖超6,654亿日圆外国债券,此前一周为卖超6,209亿日圆.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

2月17日-2月23日 +190.4 -82.6 +534.2

2月10日-2月16日 +195.9r -180.1r -1,017.6

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

2月17日-2月23日 -106.4 -665.4 -10.8

2月10日-2月16日 -414.7 -620.9r +14.3

注:r为修正值.(完)

(编译 王兴亚; 审校 郑茵)
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