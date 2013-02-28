表格: 外资连续第15周买超日本股票

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京2月28日 - 周四公布的资本流动数据显示,外资上周连续第15周买超日股.
外资在2月23日止当周买超1,904亿日圆(20.8亿美元)日股,此前一周为买超1,959亿日圆.
日本投资者上周卖超6,654亿日圆外国债券,此前一周为卖超6,209亿日圆.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
2月17日-2月23日 +190.4 -82.6 +534.2
2月10日-2月16日 +195.9r -180.1r -1,017.6
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
2月17日-2月23日 -106.4 -665.4 -10.8
2月10日-2月16日 -414.7 -620.9r +14.3
注:r为修正值.(完)
(编译 王兴亚; 审校 郑茵)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。