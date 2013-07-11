表格：外资7月6日止当周在日本股市买超4,869亿日圆

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
路透东京7月11日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资在7月6日止当周仍买超日本股票。
外资该周在日本股市买超4,869亿日圆，前一周则为买超4,794亿日圆。
日本投资人上周买超9,731亿日圆海外债券，前一周为卖超9,650亿日圆。
下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆，r为修正值：
外资在日本投资：
股市 债市 货币市场
6月30日-7月6日 +486.9 +3.5 -131.9
6月23日-6月29日 +479.4r +261.8 -1,100.3
日本在海外投资：(负值显示卖超，资金流入日本，“r”为修正数据)
股市 债市 货币市场
6月30日-7月6日 -14.1 +973.1 +21.6
6月23日-6月29日 -39.8r -965.0r -10.1
(完) (编译 李爽 审校 于春红)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。