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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 09:02 BJT

表格：外资7月6日止当周在日本股市买超4,869亿日圆

路透东京7月11日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资在7月6日止当周仍买超日本股票。

外资该周在日本股市买超4,869亿日圆，前一周则为买超4,794亿日圆。

日本投资人上周买超9,731亿日圆海外债券，前一周为卖超9,650亿日圆。

下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆，r为修正值：

外资在日本投资：

股市 债市 货币市场

6月30日-7月6日 +486.9 +3.5 -131.9

6月23日-6月29日 +479.4r +261.8 -1,100.3

日本在海外投资：(负值显示卖超，资金流入日本，“r”为修正数据)

股市 债市 货币市场

6月30日-7月6日 -14.1 +973.1 +21.6

6月23日-6月29日 -39.8r -965.0r -10.1

(完) (编译 李爽 审校 于春红)
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