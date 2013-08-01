表格：外资7月27日止当周在日本股市卖超618亿日圆

路透东京8月1日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资在7月27日止当周在日本股市卖超。

外资当周在日本股市卖超618亿日圆，前一周为买超3,496亿日圆。

日本投资人最近一周买超2,332亿日圆海外债券，前一周为买超6,014亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆，r为修正值：

外资在日本投资：

股市 债市 货币市场

7月21日-7月27日 -61.8 -430.3 -697.0

7月14日-7月20日 +349.6r +790.3 +914.1

日本在海外投资：(负值显示卖超，资金流入日本，“r”为修正数据)

股市 债市 货币市场

7月21日-7月27日 -154.9 +233.2 +43.6

7月14日-7月20日 -56.7 +601.4r +40.0

7月7日 -7月13日 -88.3 +1,109.2r +20.3

6月30日- 7月6日 -14.1 +973.9 +30.7r