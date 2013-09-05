表格：外资8月31日止当周卖超1,750亿日圆日本股票

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京9月5日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资在8月31日止当周仍为卖超日本股票。
外资8月31日止当周在日本股市卖超1,750亿日圆，前一周为卖超888亿日圆。
日本投资人在最近一周卖超5,309亿日圆海外债券，前一周为卖超3,164亿日圆。
下表为资本流动净值数据，单位为10亿日圆，r为修正值：
外资在日本投资：
股市 债市 货币市场
8月25日-8月31日 -175.0 +201.5 +446.3
8月18日-8月24日 -88.8r -862.0 -915.1
日本在海外投资：
股市 债市 货币市场
8月25日-8月31日 +65.6 -530.9 -64.4
8月18日-8月24日 +9.6 -316.4r +5.7 (完)
(翻译 张荻； 审校 张涛)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。