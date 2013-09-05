表格：外资8月31日止当周卖超1,750亿日圆日本股票

路透东京9月5日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资在8月31日止当周仍为卖超日本股票。

外资8月31日止当周在日本股市卖超1,750亿日圆，前一周为卖超888亿日圆。

日本投资人在最近一周卖超5,309亿日圆海外债券，前一周为卖超3,164亿日圆。

下表为资本流动净值数据，单位为10亿日圆，r为修正值：

外资在日本投资：

股市 债市 货币市场

8月25日-8月31日 -175.0 +201.5 +446.3

8月18日-8月24日 -88.8r -862.0 -915.1

日本在海外投资：

股市 债市 货币市场

8月25日-8月31日 +65.6 -530.9 -64.4

8月18日-8月24日 +9.6 -316.4r +5.7 (完)