表格：上周外资继续卖超日股，日本投资者亦持续卖超外国债券

路透东京4月3日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，在截至3月29日当周，外资继续卖超日本股票。

外资上周卖超5,155亿日圆日股，前周为卖超1,910亿日圆。

日本投资者上周卖超7,636亿日圆外国债券，前周为卖超3,987亿日圆。

下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆: