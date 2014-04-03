表格：上周外资继续卖超日股，日本投资者亦持续卖超外国债券

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透东京4月3日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，在截至3月29日当周，外资继续卖超日本股票。
外资上周卖超5,155亿日圆日股，前周为卖超1,910亿日圆。
日本投资者上周卖超7,636亿日圆外国债券，前周为卖超3,987亿日圆。
下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆:
外资在日本投资(负值代表卖超):
股市 债市 货币市场
3月23日-3月29日 -515.5 -55.8 -3,272.6
3月16日-3月22日 -191.0 -399.6 +707.1r
3月 9日-3月15日 -1,092.3 +481.2r -1,242.4
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本):
股市 债市 货币市场
3月23日-3月29日 +31.3 -763.6 +11.0
3月16日-3月22日 -54.1 -398.7r +25.6
3月 9日-3月15日 -136.1r +153.8r -10.9
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)
欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 许娜；审校 孙茉莉)
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。