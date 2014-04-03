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亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 08:11 BJT

表格：上周外资继续卖超日股，日本投资者亦持续卖超外国债券

路透东京4月3日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，在截至3月29日当周，外资继续卖超日本股票。

外资上周卖超5,155亿日圆日股，前周为卖超1,910亿日圆。

日本投资者上周卖超7,636亿日圆外国债券，前周为卖超3,987亿日圆。

下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆:

外资在日本投资(负值代表卖超):

股市 债市 货币市场

3月23日-3月29日 -515.5 -55.8 -3,272.6

3月16日-3月22日 -191.0 -399.6 +707.1r

3月 9日-3月15日 -1,092.3 +481.2r -1,242.4

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本):

股市 债市 货币市场

3月23日-3月29日 +31.3 -763.6 +11.0

3月16日-3月22日 -54.1 -398.7r +25.6

3月 9日-3月15日 -136.1r +153.8r -10.9

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 许娜；审校 孙茉莉)
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