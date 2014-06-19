表格：上周外资持续买超日股，日本投资者亦继续买超外国债券

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透东京6月19日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至6月14日当周，外资仍买超日本股票。
外资上周买超2,381亿日圆的日股，前周为买超3,410亿日圆。
日本投资者上周买超6,382亿日圆外国债券，前周为买超13,266亿日圆。
下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆:
外资在日本投资(负值代表卖超):
股市 债市 货币市场
6月 8日-6月14日 +238.1 +154.7 +110.7
6月 1日-6月 7日 +341.0r -472.5r +501.9
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本):
股市 债市 货币市场
6月 8日-6月14日 -108.6 +638.2 +21.5
6月 1日-6月 7日 +98.5r +1,326.6r +34.2r
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)
欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 许娜；审校 孙茉莉)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。