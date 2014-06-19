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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 08:17 BJT

表格：上周外资持续买超日股，日本投资者亦继续买超外国债券

路透东京6月19日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至6月14日当周，外资仍买超日本股票。

外资上周买超2,381亿日圆的日股，前周为买超3,410亿日圆。

日本投资者上周买超6,382亿日圆外国债券，前周为买超13,266亿日圆。

下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆:

外资在日本投资(负值代表卖超):

股市 债市 货币市场

6月 8日-6月14日 +238.1 +154.7 +110.7

6月 1日-6月 7日　 　+341.0r -472.5r +501.9

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本):

股市 债市 货币市场

6月 8日-6月14日　 -108.6 +638.2 +21.5

6月 1日-6月 7日 +98.5r +1,326.6r +34.2r

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 许娜；审校 孙茉莉)
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