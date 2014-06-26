表格：上周外资持续买超日股，日本投资者亦继续买超外国债券

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
路透东京6月26日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至6月21日当周，外资仍买超日本股票。
外资上周买超2,956亿日圆的日股，前周为买超2,381亿日圆。
日本投资者上周买超14,865亿日圆外国债券，前周为买超6,411亿日圆。
下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆:
外资在日本投资(负值代表卖超):
股市 债市 货币市场
6月15日-6月21日 +295.6 -475.2 -488.0
6月 8日-6月14日 +238.1 +48.7r +110.7
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本):
股市 债市 货币市场
6月15日-6月21日 +4.7 +1,486.5 +74.1
6月 8日-6月14日 -108.6 +641.1r +21.5
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)
欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完)
(编译 杜明霞；审校 许娜)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G