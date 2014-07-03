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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 08:02 BJT

表格：上周外资转为卖超日股，日本投资者亦卖超外国债券

路透东京7月3日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至6月28日当周，外资转为卖超日本股票。

外资上周卖超325亿日圆的日股，前周为买超2,963亿日圆。

日本投资者上周卖超10,511亿日圆外国债券，前周为买超14,878亿日圆。

下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆:

外资在日本投资(负值代表卖超):

股市 债市 货币市场

6月22日-6月28日 -32.5 -117.7 -109.2

6月15日-6月21日 +296.3r -475.2 -488.0

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本):

股市 债市 货币市场

6月22日-6月28日 +95.9 -1,051.1 +5.5

6月15日-6月21日　 +4.7 +1,487.8r +75.0r

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完)

(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
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