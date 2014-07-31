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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 08:17 BJT

表格：外资上周在日本股市持续买超，日本投资者转为卖超海外债券

路透东京7月31日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，外资截至7月26日当周仍然买超日本股票。

外资7月26日当周在日本股市买超2,045亿日圆，前一周为买超1,380亿日圆。

日本投资人最近一周卖超海外债券3,020亿日圆，前一周为买超1,277亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

7月20日-7月26日 +204.5 +164.7 -364.3

7月13日-7月19日 +138.0r +450.1r +253.7

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

7月20日-7月26日 +24.3 -302.0 +25.0

7月13日-7月19日 +163.0 +127.7r +90.1

7月 6日-7月12日 +71.9 +681.5r -26.2

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 王丽鑫； 审校 许娜)
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