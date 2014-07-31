表格：外资上周在日本股市持续买超，日本投资者转为卖超海外债券

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透东京7月31日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，外资截至7月26日当周仍然买超日本股票。
外资7月26日当周在日本股市买超2,045亿日圆，前一周为买超1,380亿日圆。
日本投资人最近一周卖超海外债券3,020亿日圆，前一周为买超1,277亿日圆。
下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
外资在日本投资(负值代表卖超)：
股市 债市 货币市场
7月20日-7月26日 +204.5 +164.7 -364.3
7月13日-7月19日 +138.0r +450.1r +253.7
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
股市 债市 货币市场
7月20日-7月26日 +24.3 -302.0 +25.0
7月13日-7月19日 +163.0 +127.7r +90.1
7月 6日-7月12日 +71.9 +681.5r -26.2
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)
欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 王丽鑫； 审校 许娜)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。