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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 08:25 BJT

表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者仍买超海外债券

路透东京2月13日 - 日本财务省周五公布的资本流动数据显示，截至
2月7日当周，外资仍卖超日本股票。
    
    外资2月7日止当周在日本股市卖超4,771亿日圆，前一周为卖超1,048
亿日圆。
    
    日本投资人最近一周买超海外债券1,995亿日圆，前一周为买超6,752
亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：
                         股市          债市        货币市场
    2月 1日-2月 7日     -477.1          +67.4         +661.0 
    1月25日-1月31日     -104.8          +70.2         +668.6
    
    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                         股市           债市        货币市场
    2月 1日-2月 7日     +305.2         +199.5          +20.3 
    1月25日-1月31日     +457.9         +675.2         +182.5 
    
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完)
  
 (编译 许娜；审校 张若琪)
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