表格：外资上周依然卖超日股，日本投资者转为买超海外债券

路透东京6月30日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至6月25日当 周外资仍净卖出日股。 外资在6月25日止当周卖超日股1,842亿日圆，前一周卖超2,328亿日 圆。 日本投资者当周买超外国债券3,942亿日圆，前一周卖超4,575亿日圆 。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 6月19日-6月25日 -184.2 -2,157.5 -122.9 6月12日-6月18日 -232.8r -487.7r +1,418.9 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 6月19日-6月25日 +211.6 +394.2 -21.1 6月12日-6月18日 +72.4 -457.5r -68.2 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 李春喜 审校 龚芳)