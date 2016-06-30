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亚洲 | 2016年 6月 30日 星期四 08:08 BJT

表格：外资上周依然卖超日股，日本投资者转为买超海外债券

路透东京6月30日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至6月25日当
周外资仍净卖出日股。
    
    外资在6月25日止当周卖超日股1,842亿日圆，前一周卖超2,328亿日
圆。
    
    日本投资者当周买超外国债券3,942亿日圆，前一周卖超4,575亿日圆
。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

    外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)：
    
                        股市           债市        货币市场
    6月19日-6月25日    -184.2       -2,157.5         -122.9
    6月12日-6月18日    -232.8r        -487.7r      +1,418.9

    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                        股市           债市        货币市场
    6月19日-6月25日   +211.6          +394.2          -21.1
    6月12日-6月18日    +72.4          -457.5r         -68.2

    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证

    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s
  (完)

 (编译 李春喜 审校 龚芳)

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