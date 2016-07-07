表格：外资上周转为买超日股，日本投资者继续买超海外债券

路透东京7月7日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至7月2日当周外资转为买超日股。

外资在7月2日止当周买超日股1,139亿日圆，前一周卖超1,722亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：