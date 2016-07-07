表格：外资上周转为买超日股，日本投资者继续买超海外债券

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透东京7月7日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至7月2日当周外资转为买超日股。
外资在7月2日止当周买超日股1,139亿日圆，前一周卖超1,722亿日圆。
日本投资者当周买超外国债券4,282亿日圆，前一周买超4,000亿日圆。
下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)：
股市 债市 货币市场
6月26日-7月 2日 +113.9 +244.3 -2,078.8
6月19日-6月25日 -172.2r -2,157.5 -124.0r
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
股市 债市 货币市场
6月26日-7月 2日 +210.2 +428.2 -72.0
6月19日-6月25日 +188.7r +400.0r -20.9r
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s
欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 王丽鑫；审校 龚芳)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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