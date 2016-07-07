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亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 08:08 BJT

表格：外资上周转为买超日股，日本投资者继续买超海外债券

路透东京7月7日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至7月2日当周外资转为买超日股。

外资在7月2日止当周买超日股1,139亿日圆，前一周卖超1,722亿日圆。

日本投资者当周买超外国债券4,282亿日圆，前一周买超4,000亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

6月26日-7月 2日 +113.9 +244.3 -2,078.8

6月19日-6月25日 -172.2r -2,157.5 -124.0r

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

6月26日-7月 2日 +210.2 +428.2 -72.0

6月19日-6月25日 +188.7r +400.0r -20.9r

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 王丽鑫；审校 龚芳)

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