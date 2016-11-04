表格：外资上周继续买超日股，日本投资者亦买超海外债券

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京11月4日 - 周五出炉的资本流动数据显示，10月29日止当周 外资持续买超日股。 外资10月29日止当周在日本股市买超1,089亿日圆，前一周为买超852 亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券8,919亿日圆，前一周为买超7,742 亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 10月23日-10月29日 +108.9 -267.8 +144.6 10月16日-10月22日 +85.2r -752.5 -3.1 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 10月23日-10月29日 +207.1 +891.9 -8.0 10月16日-10月22日 -5.6 +774.2r -101.5 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：here (完) (编译 杜明霞；审校 戴素萍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。