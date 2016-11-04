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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 08:19 BJT

表格：外资上周继续买超日股，日本投资者亦买超海外债券

路透东京11月4日 - 周五出炉的资本流动数据显示，10月29日止当周
外资持续买超日股。
    
    外资10月29日止当周在日本股市买超1,089亿日圆，前一周为买超852
亿日圆。
    
    日本投资人最近一周买超海外债券8,919亿日圆，前一周为买超7,742
亿日圆。
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：
    
                         股市           债市        货币市场
    10月23日-10月29日  +108.9         -267.8         +144.6
    10月16日-10月22日   +85.2r        -752.5           -3.1

    
    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

                        股市          债市         货币市场
    10月23日-10月29日  +207.1         +891.9           -8.0
    10月16日-10月22日    -5.6         +774.2r        -101.5

    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：here
    (完)    
    
  
 (编译 杜明霞；审校　戴素萍)

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