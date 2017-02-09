表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者卖超海外债券

路透东京2月9日 - 周四出炉的资本流动数据显示，2月4日止当周外资依然卖超日股。 外资2月4日止当周在日本股市卖超2,480亿日圆，前一周为卖超1,439亿日圆。 日本投资者最近一周卖超海外债券1,266亿日圆，前一周为卖超13,567亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 1月29日-2月 4日 -248.0 +239.8 -788.3 1月22日-1月28日 -143.9 +446.2 -585.8 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 1月29日-2月 4日 +332.8 -126.6 +11.6 1月22日-1月28日 +127.2r -1,356.7r +8.2r 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：here (完) (编译 许娜；审校 张若琪)