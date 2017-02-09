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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 08:06 BJT

表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者卖超海外债券

    路透东京2月9日 - 周四出炉的资本流动数据显示，2月4日止当周外资依然卖超日股。
    
    外资2月4日止当周在日本股市卖超2,480亿日圆，前一周为卖超1,439亿日圆。
    
    日本投资者最近一周卖超海外债券1,266亿日圆，前一周为卖超13,567亿日圆。
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：
    
                          股市        债市      货币市场
     1月29日-2月 4日    -248.0      +239.8        -788.3 
     1月22日-1月28日    -143.9      +446.2        -585.8 
    
    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

                          股市         债市     货币市场
     1月29日-2月 4日    +332.8       -126.6        +11.6 
     1月22日-1月28日    +127.2r    -1,356.7r        +8.2r
  
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证

    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：here
    (完) (编译 许娜；审校 张若琪)
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