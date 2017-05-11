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亚洲 | 2017年 5月 11日 星期四 08:39 BJT

表格：外资上周持续买超日股，日本投资者亦买超海外债券

路透东京5月11日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，5月6日止当周外资仍买超日股。

外资5月6日止当周在日本股市买超2,415亿日圆，前一周为买超4,891亿日圆。

日本投资者最近一周买超海外债券4,261亿日圆，前一周为买超1亿日圆。

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

4月30日-5月 6日 +241.5 -39.7 -1,352.5

4月23日-4月29日 +489.1 +754.8 -21.2

4月16日-4月22日 +258.4 -693.2r +72.5

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

4月30日-5月 6日 +108.3 +426.1 -21.0

4月23日-4月29日 +604.5 +0.1 +76.2

4月16日-4月22日 +136.2 -1,282.6r +30.5r

4月 2日-4月 8日 +85.1r -2,175.9 +119.1

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：

(here) (完) (编译 许娜；审校 王丽鑫)
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