表格：外资上周持续买超日股，日本投资者亦买超海外债券

中国经济：以点带面推动军民融合整体水平提升，强化资源整合力度--习近平
路透北京6月21日 - 中国国家主席习近平日前指出，要推动军民融合深度发展，必须向重点领域聚焦用力，以点带面推动整体水平提升；要强化资源整合力度，盘活用好存量资源，优化配置增量资源，发挥军民融合深度发展的最大效益。
路透东京5月11日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，5月6日止当周外资仍买超日股。
外资5月6日止当周在日本股市买超2,415亿日圆，前一周为买超4,891亿日圆。
日本投资者最近一周买超海外债券4,261亿日圆，前一周为买超1亿日圆。
外资在日本投资(负值代表卖超)：
股市 债市 货币市场
4月30日-5月 6日 +241.5 -39.7 -1,352.5
4月23日-4月29日 +489.1 +754.8 -21.2
4月16日-4月22日 +258.4 -693.2r +72.5
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
股市 债市 货币市场
4月30日-5月 6日 +108.3 +426.1 -21.0
4月23日-4月29日 +604.5 +0.1 +76.2
4月16日-4月22日 +136.2 -1,282.6r +30.5r
4月 2日-4月 8日 +85.1r -2,175.9 +119.1
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：
(here) (完) (编译 许娜；审校 王丽鑫)
路透北京6月21日 - 中国国家主席习近平日前指出，要推动军民融合深度发展，必须向重点领域聚焦用力，以点带面推动整体水平提升；要强化资源整合力度，盘活用好存量资源，优化配置增量资源，发挥军民融合深度发展的最大效益。
路透上海6月21日 - 中国家电大厂青岛海尔周三公告称，为进一步巩固及扩大公司在智能制 造领域的优势，拟收购实际控制人海尔集团旗下主营智能装备的境外子公司，交易对价约为4,861.55万美元（对应33,068.25万元人民币）。
--发展电子支付业务，金管会宣布最新五大开放，即末端设备可整合共用、实体通路或缴税费可免支付指示及再确认、电支帐户金额可移转到同一使用者同机构的电子票证、信用卡可刷电支帐户储值、收付讯息可委外等，最快8、9月可上路。