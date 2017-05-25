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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 08:09 BJT

表格：外资上周转为卖超日股，日本投资者持续买超海外债券

路透东京5月25日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，5月20日止当周外资转为卖超日股。

外资5月20日止当周在日本股市卖超264亿日圆，前一周为买超3,719亿日圆。

日本投资者最近一周买超海外债券7,785亿日圆，前一周为买超17,583亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

5月14日-5月20日 -26.4 +563.1 +1,184.1

5月 7日-5月13日 +371.9r +395.4 +434.9

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

5月14日-5月20日 -26.1 +778.5 -83.0

5月 7日-5月13日 +254.1r +1,758.3r -24.3

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：

(here)(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
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