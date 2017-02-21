日本家庭偏爱现金心态没有改变 在主要经济体中高居榜首--央行

路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。

据日本央行引用的国际清算银行数据，2015年日本家庭持有的现金(包括银行账户)与名义GDP之比为19.4%。

日本央行周二公布的报告称，该比例在国际清算银行调查的24个国家中高居榜首。

日本家庭的现金持有水平大约是排名最末的瑞典的11倍。

这并不是因为日本家庭没有信用卡。根据调查，平均而言，他们拥有7.7张信用卡、借记卡和电子结算卡，仅次于新加坡。

“日本家庭有很多银行卡，不过他们并不通过银行卡进行大额支出，”日本央行在报告中称。

日本官员一直认为公众偏好现金和避险的心态是经济停滞的主要原因，因为这意味着家庭不愿大举动用现金储备来支出。(完)