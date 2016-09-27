日本央行委员会7月时对达成物价目标感到不确定--会议记录

路透东京9月27日 - 日本央行周二公布7月会议记录显示，央行决策官员对于通胀预期不振及达成物价目标的不确定性感到烦恼，在这之后宣布计划9月全面检讨政策。

会议记录显示，很多委员称通胀预期在下降，部分委员警告近期可能不会回升很多。这显示因为三年来的大规模印钞政策未能提振物价增长，决策者正在思考调整日本央行政策框架。

根据7月28-29日会议纪录，“委员们一致认为，日本经济活动及物价的风险仍倾向于下档。”

是次会议中，日本央行宣布加倍购买上市交易基金(ETF)来扩大刺激，并宣布将在9月会议就各项政策进行全面评估。

日本央行在上周政策会议上，将政策目标由印钞速度转向利率，此前已实施多年的大规模资产购买未能使经济摆脱数十年来的停滞。

部分委员在7月会议上表示，日本通胀预期容易受到外部因素的影响，比如油价下跌和海外经济成长减速。

鉴于物价前景面临这种不确定性，委员会决定在9月全面评估货币政策。

“一些委员表示，这次全面评估的最终目标是，评估应该做什么，以尽早实现2%的物价稳定目标，而且并不意味着日本央行将评估物价稳定目标本身，”会议记录显示。

根据会议记录，很多委员表示，扩大购买上市交易基金(ETF)的决定，是防止英国公投退欧导致的市场动荡损及日本企业和家庭信心的最好方式。

但一名委员反对扩大ETF购买，称此举将被市场视为货币宽松正接近极限。(完)