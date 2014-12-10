更新版 1-日本经济：11月批发价格近两年来首降，通胀目标更难实现

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透东京12月10日 - 周三公布的数据显示，日本11月批发(趸售)价格为近两年来首度同比下滑，主要归因于油价暴跌。这令日本央行实现通胀目标的任务变得更加复杂。
根据日本央行的数据，11月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期增长2.7%，符合市场预估中值。
升速为连续第五个月放缓，因大宗商品价格、尤其是汽油和石油的价格下跌抵消了日圆疲软导致进口价格上涨的影响。
数据还显示，若剔除4月消费税自5%上调至8%的影响，该指数为下滑0.2%，这是自2013年3月以来首度下滑。
消费者通胀的领先指标--批发通胀率疲弱，巩固了市场的普遍预期，即央行很难实现在明年推升消费者通胀率至2%的目标。
熟知日本央行想法的消息人士称，央行下个月看来越来越有可能下调通胀预期。这让央行2%的目标显得更加遥不可及，而仅三个月前，央行才放松了货币政策，以帮助实现通胀目标。(完) (编译 许娜；审校 高琦)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。