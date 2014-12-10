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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 14:39 BJT

更新版 1-日本经济：11月批发价格近两年来首降，通胀目标更难实现

路透东京12月10日 - 周三公布的数据显示，日本11月批发(趸售)价格为近两年来首度同比下滑，主要归因于油价暴跌。这令日本央行实现通胀目标的任务变得更加复杂。

根据日本央行的数据，11月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期增长2.7%，符合市场预估中值。

升速为连续第五个月放缓，因大宗商品价格、尤其是汽油和石油的价格下跌抵消了日圆疲软导致进口价格上涨的影响。

数据还显示，若剔除4月消费税自5%上调至8%的影响，该指数为下滑0.2%，这是自2013年3月以来首度下滑。

消费者通胀的领先指标--批发通胀率疲弱，巩固了市场的普遍预期，即央行很难实现在明年推升消费者通胀率至2%的目标。

熟知日本央行想法的消息人士称，央行下个月看来越来越有可能下调通胀预期。这让央行2%的目标显得更加遥不可及，而仅三个月前，央行才放松了货币政策，以帮助实现通胀目标。(完) (编译 许娜；审校 高琦)
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