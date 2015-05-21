中日关系：两国将在6月6日举行会谈，或讨论亚投行问题

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透东京5月21日 - 日本官员周四称，中日两国财政官员将于6月6日在北京举行双边财经会谈，商讨促进两国合作的事宜。
日本官员称，在为期半天的活动中，财务大臣麻生太郎、他的副手及分管主管将与中国官员举行会晤。
一日本财务省消息人士称，如有必要，双方将讨论中国支持的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)的事宜。(完) (编译 王丽鑫；审校 白云)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。