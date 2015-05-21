更新版 1-中日关系：6月6日将举行金融对话，亚投行或是议题之一

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路透东京5月21日 - 日本官员表示，中日两国财政官员将于6月6日在北京举行会谈，磋商促进两国合作，并可能就中国牵头创立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)交换看法。

这将是自2012年底日本首相安倍晋三执政以来，双方的首次金融对话。由于日本的战争历史和两国在东海的领土纠纷，中日两国外交关系紧绷。

日本官员周四称，日本财务大臣麻生太郎及其副手和一众部门负责人将与中方官员举行会议，这次活动为期半天。

日本财务省的一名消息人士称，如果有必要，双方可能讨论亚投行的问题。

“我们会对宏观经济交流看法，并确认我们在双边和多边层面的合作，”该消息人士称。“亚投行可能也在议事日程之上，我们在做相应安排，以备谈论这个问题。”

中国称，总共有57个国家加入亚投行，成为其创始成员国。在七国集团(G7)当中，美国、日本和加拿大仍然缺席。

美国对加入亚投行提出警告，指称其缺乏透明度、贷款和环境保护方面存在疑虑，并对北京的影响力存在担忧。亚投行被视为是美国主导的世界银行的竞争对手。

自2006年首次举行会谈以来，中日双方已经举行四次金融会谈，会谈旨在加深金融合作。(完)