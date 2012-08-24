日本经济面临中国经济持续放缓风险和日圆升值打击--央行总裁

* 日本央行货币政策将把日圆升值的影响考虑在内--白川方明

* 警告中国经济放缓恐会成为长期风险

* 并称货币条件已经非常宽松,无意采取意料之外的政策行动

路透大阪8月24日电---日本央行总裁白川方明周五警告称,中国经济加速的时间可能会推迟,加之日圆升值,或增加日本经济复苏难度,暗示如果风险进一步升高,央行准备祭出货币刺激政策.

日本经济增速料将快於其它主要工业国.政府预计,受政府刺激和灾後重建支出提振,2013年3月止财年日本经济料将增长2.2%.

白川方明维持日本央行对经济的看法,即经济正重新温和复苏.但他也警告称,中国经济持续放缓,导致外部需求升温的时机不确定.

"我们必须留意中国经济放缓的时间会否进一步拖长,"他说.

白川方明称,日本央行在制定政策时将把日圆走坚所带来的痛苦纳入考量,并指出商界对日圆(特别是兑韩元)丧失竞争力感到不安.

"日本央行认为日圆上涨对日本经济产生了巨大的负面影响,"白川方明在大阪对商界领袖表示.该地区有像Panasonic和夏普这样的电子业巨头,它们面临来自韩国同业的激烈竞争.

"日本政府和央行一直没有对日圆升值坐视不理,"他说,"政府已在必要时干预汇市,而且日本央行也正在推进有力的货币宽松政策."

**意外放松货币政策会适得其反**

白川方明强调,日本的货币状况已非常宽松,指标利率被维持在零至0.1%之间.

白川方明表示,出人意料地放松货币政策会冲击市场,从而造成负面效应,而"意外"效应总体上看也是短期的.

他呼吁政府和企业通过在新领域中的放松管制和新投资努力利用廉价资金,以抗击持续了十余年的通缩.

不过日本政府正面临在分裂的国会中推进立法以为本财年预算发债筹资的艰巨任务,首相野田佳彦也面临着来自反对党要求提前大选的压力.

若无法实现突破,日本政府或将用尽福利支出资金,可能不得不从下月起削减对地方政府和政府附属机构的拨款.(完)

--编译 梁睿雪/兰秀娟/王洋;审校 程琳/丁琦/王冠中

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