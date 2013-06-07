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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 13:13 BJT

日本数据：4月同时指标和领先指标分别较前月上升1.0点和1.3点

路透东京6月7日 - 日本内阁府周五公布，日本4月同时指标初值较上月上升1.0点，突显出经济正在复苏。

4月领先指标较上月上升1.3点。

参看完整数据，请连结内阁府网站(here)。(完)

(编译 李春喜 审校 杜明霞)
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