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货币新闻 | 2014年 11月 6日 星期四 13:21 BJT

日本数据：9月同时指标上升1.4点，领先指标升1.2点--内阁府

路透东京11月6日 - 日本内阁府周四公布，9月同时指标初值较前月上升1.4点。

预示未来数月经济状况的领先指标上升1.2点。领先指标综合了招聘岗位数量和消费者信心等数据。

上月日本政府下调了领先指标评估，表示经济处于“下行转折点”，这暗示经济在数月前可能已经触及顶点，并且可能已经处于衰退之中。

欲浏览完整数据，请参看内阁府网站(here)。(完)

(编译 李春喜 审校 王兴亚)
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